Real Madrid, nuovo infortunio per Sergio Ramos: le sue condizioni (Di sabato 8 maggio 2021) nuovo infortunio per Sergio Ramos: il difensore del Real Madrid non si è allenato per una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba Non c'è pace per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid non si è allenato a causa di una tendinosi del muscolo semimembranoso della gamba sinistra. Il difensore spagnolo potrebbe aver concluso anticipatamente la stagione. Era tornato a disposizione del tecnico Zinedine Zidane solamente due settimane fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

