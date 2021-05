Razzo in caduta libera fotografato nel cielo di Roma. Protezione civile: "Evitate di stare all'aperto" (Di sabato 8 maggio 2021) E' attualmente previsto alle 4,52 di domenica 9 maggio, con un margine di incertezza di 6 ore , il rientro nell'atmosfera del secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B . Lo indicano i dati più ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) E' attualmente previsto alle 4,52 di domenica 9 maggio, con un margine di incertezza di 6 ore , il rientro nell'atmosfera del secondo stadio delcinese Lunga Marcia 5B . Lo indicano i dati più ...

Advertising

Corriere : Razzo cinese disintegrato vicino alle Maldive nell’oceano Indiano: nessun impatto sull’Italia - MediasetTgcom24 : Spazio, razzo cinese in caduta: si è ridotta la 'finestra' di rischio per l'Italia #Razzocinese… - Agenzia_Ansa : E' esclusa la caduta di uno o più frammenti sul territorio italiano del detrito spaziale del lanciatore spaziale ci… - sapobbullyy : continuo a leggere ragazzo spaziale cinese in caduta al posto di razzo - tormentony : RT @pierpi13: Razzo cinese in caduta libera. Si chiama Cina Viva. GL -