Razzo cinese | “porzioni di nove regioni italiane del Sud interessate dalla caduta di frammenti”

Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La previsione di rientro sulla Terra è fissata per le ore 2.24 del 9 maggio Continua il viaggio dei frammenti del Razzo spaziale cinese. Ci sono "porzioni" di nove regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del Razzo spaziale cinese 'Lunga marcia 5B': Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La previsione di rientro sulla Terra è fissata per le ore 2.24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di ± 6 ore. Le indicazioni arrivano dal Comitato Operativo della Protezione Civile ...

