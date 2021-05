Razzo cinese in caduta sull'Italia visibile a occhio nudo: fotografato nel cielo di Roma (Di sabato 8 maggio 2021) È ormai visibile a occhio nudo ed è stato fotografato nel cielo di Roma il secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B. A catturarne le immagini, all'alba di sabato 8 maggio, è stato l'astrofisico ... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021) È ormaied è statoneldiil secondo stadio delLunga Marcia 5B. A catturarne le immagini, all'alba di sabato 8 maggio, è stato l'astrofisico ...

