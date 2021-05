Razzo cinese in caduta sull’Italia, le 10 regioni del centro-sud a rischio e le prime foto (Di sabato 8 maggio 2021) Il Razzo cinese in caduta libera nell’atmosfera terrestre è in arrivo; già da Roma arrivano le prime foto dove lo si vede chiaramente nei cieli della Capitale. Sono dieci le regioni a rischio e sono tutte in zona centro- sud; la Protezioni Civile ha reso noto di essere al lavoro nel monitoraggio della traiettoria dei pezzi. Il Razzo cinese è in caduta libera sull’Italia Secondo i calcoli, l’impatto sulla terra è previsto per le 2.24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di circa 6 ore avanti/indietro . L’allerta è massima anche se i rischi sono stati definiti come bassi; la Protezione Civile ha invitato la popolazione a stare in casa per precauzione: “È poco ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021) Ilinlibera nell’atmosfera terrestre è in arrivo; già da Roma arrivano ledove lo si vede chiaramente nei cieli della Capitale. Sono dieci lee sono tutte in zona- sud; la Protezioni Civile ha reso noto di essere al lavoro nel monitoraggio della traiettoria dei pezzi. Ilè inliberaSecondo i calcoli, l’impatto sulla terra è previsto per le 2.24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di circa 6 ore avanti/indietro . L’allerta è massima anche se i rischi sono stati definiti come bassi; la Protezione Civile ha invitato la popolazione a stare in casa per precauzione: “È poco ...

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - 63frau : RT @MediasetTgcom24: Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - ajkconte : @foresta233 È cinese? Mi gratto vs caduta razzo, sono in zona attacco. -