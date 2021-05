Razzo cinese in caduta libera fotografato a Roma: ecco dove potrebbe cadere e quando (Di sabato 8 maggio 2021) Il secondo stadio del Razzo cinese in caduta (forse) anche sull’Italia è ben visibile ed è stato immortalato questa mattina all’alba nel cielo di Roma dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Razzo cinese fotografato a Roma “L’ho visto facilmente a occhio nudo ed era chiaramente lampeggiante” – ha detto l’astrofisico. Come si legge sul The Virtual Telescope Project, “La nostra ipotesi dall’immagine è che il corpo lampeggia ogni 2,5 secondi circa. Il Razzo si è spostato da in alto a destra verso il basso. Queste immagini sono state ottenute da Roma, dove vivo. Purtroppo a Ceccano – 100 km a sud – il cielo era nuvoloso e non abbiamo potuto immortalarlo e condividerlo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Il secondo stadio delin(forse) anche sull’Italia è ben visibile ed è stato immortalato questa mattina all’alba nel cielo didall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.“L’ho visto facilmente a occhio nudo ed era chiaramente lampeggiante” – ha detto l’astrofisico. Come si legge sul The Virtual Telescope Project, “La nostra ipotesi dall’immagine è che il corpo lampeggia ogni 2,5 secondi circa. Ilsi è spostato da in alto a destra verso il basso. Queste immagini sono state ottenute davivo. Purtroppo a Ceccano – 100 km a sud – il cielo era nuvoloso e non abbiamo potuto immortalarlo e condividerlo in ...

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Mary79374836 : RT @maariachiaraa: aspettando il razzo cinese - senonciseite_ : RT @ilovetanc7even: @AmiciUfficiale Se osate fare fuori Tancredi altro che razzo cinese -