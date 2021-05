Razzo cinese in caduta domenica, 9 regioni italiane in allerta: “Evitare di stare all’aperto” (Di sabato 8 maggio 2021) La caduta sulla Terra dello stadio principale del Razzo cinese “Long March 5B” è prevista alle prime ore di domenica 9 maggio. Secondo le ultime stime della più aggiornati Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad) riportate da Ansa, il rientro è adesso previsto per le 4:52 ora italiana, con un margine di incertezza di 6 ore rispetto alle 9 ore previste in precedenza. Non è ancora possibile stabilire con certezza dove avverrà il rientro del mezzo da 18 tonnellate, usato per il lancio del primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe a fine aprile. Secondo la Aerospace Corporation, un centro di ricerca statunitense, il Razzo vuoto “si trova ora in un’orbita ellittica attorno alla Terra” verso cui si sta dirigendo in un “rientro incontrollato“. Secondo la Protezione ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Lasulla Terra dello stadio principale del“Long March 5B” è prevista alle prime ore di9 maggio. Secondo le ultime stime della più aggiornati Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad) riportate da Ansa, il rientro è adesso previsto per le 4:52 ora italiana, con un margine di incertezza di 6 ore rispetto alle 9 ore previste in precedenza. Non è ancora possibile stabilire con certezza dove avverrà il rientro del mezzo da 18 tonnellate, usato per il lancio del primo modulo della stazione spazialeTianhe a fine aprile. Secondo la Aerospace Corporation, un centro di ricerca statunitense, ilvuoto “si trova ora in un’orbita ellittica attorno alla Terra” verso cui si sta dirigendo in un “rientro incontrollato“. Secondo la Protezione ...

