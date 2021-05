Razzo cinese in caduta, 10 regioni italiane a rischio: quali sono e cosa fare (Di sabato 8 maggio 2021) La Protezione Civile intima alla popolazione di chiudersi in casa e di stare lontani da porte e finestre questa notte per via della caduta sulla Terra dei frammenti di un Razzo cinese al rientro. Il Razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5b sta rientrando sulla Terra e si prevede che i frammenti possano cadere anche in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 8 maggio 2021) La Protezione Civile intima alla popolazione di chiudersi in casa e di stare lontani da porte e finestre questa notte per via dellasulla Terra dei frammenti di unal rientro. IlspazialeLunga Marcia 5b sta rientrando sulla Terra e si prevede che i frammenti possano cadere anche in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

