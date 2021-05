Raul potrebbe allenare in Champions League: la tentazione (Di sabato 8 maggio 2021) Raul ora allena la seconda squadra del Real Madrid ma i suoi trionfi lo stanno già avvicinando a un club che potrebbe giocare la Champions Raul Gonzalez Blanco sta facendo una grande carriera anche da allenatore. Nonostante la poca esperienza ha già vinto una Youth League con il Real Madrid dei giovani e ora sta portando il Castilla, la seconda squadra dei blancos, in seconda divisione spagnola. Cominciano allora ad arrivare le prime sirene, soprattutto dalla Germania, un’altra terra in cui Raul si è fatto amare e non poco. Dopo il tentativo dello Schalke, sono stati avviati i primi contatti con l’Eintracht Francoforte che visto il probabile l’addio di Huttl (direzione Gladbach) starebbe cercando un nuovo tecnico. Raul ritroverebbe Jovic, appena ritrasferitosi dal Real ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021)ora allena la seconda squadra del Real Madrid ma i suoi trionfi lo stanno già avvicinando a un club chegiocare laGonzalez Blanco sta facendo una grande carriera anche da allenatore. Nonostante la poca esperienza ha già vinto una Youthcon il Real Madrid dei giovani e ora sta portando il Castilla, la seconda squadra dei blancos, in seconda divisione spagnola. Cominciano allora ad arrivare le prime sirene, soprattutto dalla Germania, un’altra terra in cuisi è fatto amare e non poco. Dopo il tentativo dello Schalke, sono stati avviati i primi contatti con l’Eintracht Francoforte che visto il probabile l’addio di Huttl (direzione Gladbach) starebbe cercando un nuovo tecnico.ritroverebbe Jovic, appena ritrasferitosi dal Real ...

Advertising

Gio_Dusi : A Francoforte sanno scegliere gli allenatori. Visto ciò che ha lasciato in soli due anni allo Schalke 04, in un pro… - oblivale_void : Secondo me Sole potrebbe essere una seconda figlia di Maurizia, che magari Raul e Anna hanno salvato dall'incendio… - Danyboy1991 : RT @Gianpaolo_5: @EdoardoMecca1 Tempo fa, sentii parlare di Low (ex ct della Germania) o Raùl come nuovo allenatore del Real. Potrebbe veri… - Gianpaolo_5 : @EdoardoMecca1 Tempo fa, sentii parlare di Low (ex ct della Germania) o Raùl come nuovo allenatore del Real. Potreb… - amsicora27 : RT @krudotw: Raul Moro potrebbe sostituire Pereira nella rosa 2021/22, anche senza ulteriori acquisti se la Lazio mancasse il quarto posto.… -