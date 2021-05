Ranieri | “Orgoglioso di Kanté e Mahrez | da Leicester alla finale di Champions”

(Di sabato 8 maggio 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, nel corso di un’intervistaGazzetta dello Sport ha parlato di, suoi pupilli ai tempi del, che si giocheranno ladiLeague il prossimo 21 maggio. “Sonodi avere allenatonel mio, e di poterli rivedere prossimi protagonisti nelladi. Li ho aiutati, certo, ma non è merito mio. Perché noi tecnici, quando abbiamo dei campioni in squadra, possiamo solo aiutarli. Tutto il resto è merito delle loro qualità. Se oggimi parlasse all’orecchio, neppure lo riconoscerei. Non parlava mai, ma sorrideva sempre. Per me è ...

