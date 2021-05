Raffaella Mennoia | ecco cosa ha detto sulla anticipazioni di Amici

Leggi su puglia24news

(Di sabato 8 maggio 2021)è una delle autrici nonchè fidate collaboratrici di Maria De Filippi per la creazione del programma. Il suo nome sta letteralmente facendo il giro del web in queste ultime ore in merito alla questionesulle puntate del programma, che essendo registrate, sono spesso “spoilerate” da svariati siti web che diverse ore prima della puntata in televisione, anticipano per l’appunto quello che accadrà.si è infatti “scagliata” attraverso i propri profili social in merito a queste testate, dopo le diverse “proteste” di spoiler da parte di chi segue il programma. L’autrice ha quindi invitato a questi ultimi a rivolgere le lamentele non verso la produzione dima a chi rende note le: Le ...