Raffaele Renda rompe il silenzio su Martina a Verissimo | “Ci siamo sentiti”

Advertising

susanna___r2003 : @RAFFAELE_RENDA_ bello, puro, genuino, vero, unico, artista! Ti amo?? - _raffa__r_fan_ : Raffa ospite a Verissimo @RAFFAELE_RENDA_ @verissimotv - sighmarty00 : RT @claudiaheda: I gusti sono gusti ma tutta la vita Luca Marzano che Raffaele Renda #verissimo #amici20 - nonsochescrivee : @mipiaceparlare @forzaportante Raffaele renda dicevoo - mipiaceparlare : @forzaportante @nonsochescrivee AH MA TU SEI RAFFAELE? PENSAVO RAFFAELE RENDA AHAHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaele Renda

Metropolitan Magazine

a Verissimo: le liti con Rudy Zerbia Verissimo ha parlato della sua esperienza ad Amici 2021 . Il talentuoso cantante ha poi detto che alla fine gli è servito il ...Cosa c'è (davvero) trae Martina Miliddi ? Il cantante dopo la sua eliminazione da Amici 20 è stato ospite di Silvia Toffanin nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo andato in onda oggi su Canale 5. ...Verissimo, Raffaele Renda dopo Amici chiarisce: "Con Martina Miliddi ci siamo sentiti" Da quando Raffaele Renda è stato eliminato da Amici in molti si ...Martina Miliddi è finita sotto attacco degli hater per l'ennesima volta. In una diretta Instagram con Esa, la ballerina si è sfogata ed ha chiarito perché è finita con Luca.