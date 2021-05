Quarto Grado intervista Anna Corona, Piera Maggio: «Vergogna» (Di sabato 8 maggio 2021) Anna Corona La scomparsa di Denise Pipitone, ritornata al centro della cronaca a distanza di 17 anni, continua ad essere al centro del dibattito televisivo. E Piera Maggio ormai non trattiene più la sua rabbia. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista esclusiva ad Anna Corona – mamma di Jessica Pulizzi, principale sospettata per la sparizione della piccola almeno fino alla sua assoluzione – trasmessa ieri sera a Quarto Grado. La donna ha detto alle telecamere la sua “verità”, messa nuovamente in discussione in seguito alla perquisizione avvenuta, qualche giorno fa, nell’edificio di Mazara del Vallo dove viveva all’epoca dei fatti. Un discorso, articolato in più punti, che mandato su tutte le furie la ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 8 maggio 2021)La scomparsa di Denise Pipitone, ritornata al centro della cronaca a distanza di 17 anni, continua ad essere al centro del dibattito televisivo. Eormai non trattiene più la sua rabbia. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’esclusiva ad– mamma di Jessica Pulizzi, principale sospettata per la sparizione della piccola almeno fino alla sua assoluzione – trasmessa ieri sera a. La donna ha detto alle telecamere la sua “verità”, messa nuovamente in discussione in seguito alla perquisizione avvenuta, qualche giorno fa, nell’edificio di Mazara del Vallo dove viveva all’epoca dei fatti. Un discorso, articolato in più punti, che mandato su tutte le furie la ...

