Quagliarella: "Conte? Ero sicuro del suo ritorno alla vittoria, lui non si discute" (Di sabato 8 maggio 2021) Intervenuto a Sky Sport, Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato della vittoria dell'Inter e del suo ex allenatore Antonio Conte: "E' una bella partita, peccato che purtroppo non ci sono tifosi perché sarebbe stata un'atmosfera più bella. Vogliamo fare la nostra partita. Per quanto riguarda il mister ero convinto che avrebbe vinto nuovamente, ha una mentalità vincente. Lo scorso anno ha vinto un finale di Europa League, non si può discutere. Speriamo di dare fastidio oggi, per loro è una giornata di festa ma dobbiamo onorare i nostri tifosi e la nostra maglia". Foto: Instagram Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

