Puntata pungente sull’Isola dei Famosi 2021

(Di sabato 8 maggio 2021) La quindicesimadell’Isola deiche è andata in onda ieri sera, 07 maggio, la possiamo definire come unasotto molti aspetti. Per il rapporto tra i naufraghi, per le frecciatine di Tommaso Zorzi e per la mano di Iva Zanicchi. Cosa è successo? Vi propongo qui di seguito il resoconto della serata. Cosa è successo nella quindicesima? Ilary Blasi prima di tutto parla dell’abbandono di Ubaldo Lanzo a causa di problemi di salute. Questa edizione sarà ricordata per i tanti ritiri dovuti alla salute! Ci si collega con Playa Palapa, dove viene subito eseguita la prova leader, alla quale non partecipano i tre concorrenti al televoto, Fariba e Valentina perché non scelta dai primitivi. Si tratta di una prova di equilibrio in mare. A vincere sono ...