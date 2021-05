Puglia, vaccini per i 50-59enni: prenotazioni da lunedì pomeriggio, somministrazioni da mercoledì Comunicazione della Regione: anche per chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito (Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il Piano Strategico Regionale per la vaccinazione anti-Covid è stato aggiornato: l’adesione alla campagna vaccinale avviene ora con sistema di prenotazione. Le somministrazioni partono il 12 maggio 2021. Chi può prenotare Da lunedì 10 maggio alle 14 possono prenotare il proprio appuntamento: le persone nate tra il 1962 e il 1971 le persone nate tra il 1942 e il 1961 che non hanno finora confermato l’adesione alla campagna vaccinale Quando Le persone nate nel 1962 e 1963 e le persone dai 60 anni in su possono prenotare da lunedì 10 maggio alle 14. La prenotazione delle persone nate tra il 1964 e il 1971 procede in ordine di anzianità secondo il calendario che sarà pubblicato su La Puglia ti ... Leggi su noinotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il Piano Strategico Regionale per la vaccinazione anti-Covid è stato aggiornato: l’adesione alla campagna vaccinale avviene ora con sistema di prenotazione. Lepartono il 12 maggio 2021. Chi può prenotare Da10 maggio alle 14 possono prenotare il proprio appuntamento: le persone nate tra il 1962 e il 1971 le persone nate tra il 1942 e il 1961 che non hanno finora confermato l’adesione alla campagna vaccinale Quando Le persone nate nel 1962 e 1963 e le persone dai 60in su possono prenotare da10 maggio alle 14. La prenotazione delle persone nate tra il 1964 e il 1971 procede in ordine di anzianità secondo il calendario che sarà pubblicato su Lati ...

