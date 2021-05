Puglia | vaaccini per i 50-59enni | prenotazionii da llunedì ppomeriggio | somministrazioni da mercoledì Comunicazione della Regione

Leggi su noinotizie

(Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il Piano Strategico Regionale per la vaccinazione anti-Covid è stato aggiornato: l’adesione alla campagna vaccinale avviene ora con sistema di prenotazione. Lepartono il 12 maggio 2021. Chi può prenotare Da lunedì 10 maggio alle 14 possono prenotare il proprio appuntamento: le persone nate tra il 1962 e il 1971 le persone nate tra il 1942 e il 1961 che non hanno finora confermato l’adesione alla campagna vaccinale Quando Le persone nate nel 1962 e 1963 e le persone dai 60 anni in su possono prenotare da lunedì 10 maggio alle 14. La prenotazione delle persone nate tra il 1964 e il 1971 procede in ordine di anzianità secondo il calendario che sarà pubblicato su Lati vaccina. Come L’appuntamento può essere prenotato o spostato con tre ...