Psg, infortunio per Marco Verratti: le sue condizioni (Di sabato 8 maggio 2021) Brutta notizia per il Paris Saint-Germain e per la Nazionale italiana. Marco Verratti, nell’ultimo allenamento, ha riportato una contusione al ginocchio destro, con distensione del legamento laterale interno. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Brutta notizia per il Paris Saint-Germain e per la Nazionale italiana., nell’ultimo allenamento, ha riportato una contusione al ginocchio destro, con distensione del legamento laterale interno. Le suesaranno valutate nelle prossime 48 ore. FOTO: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ULTIM’ORA - ?? #PSG, si ferma Marco #Verratti ?????? Preoccupazione in vista di #EURO2020? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad… - PietroAgoglia : RT @BombeDiVlad: ULTIM’ORA - ?? #PSG, si ferma Marco #Verratti ?????? Preoccupazione in vista di #EURO2020? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ULTIM’ORA - ?? #PSG, si ferma Marco #Verratti ?????? Preoccupazione in vista di #EURO2020? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad… - BombeDiVlad : ULTIM’ORA - ?? #PSG, si ferma Marco #Verratti ?????? Preoccupazione in vista di #EURO2020? I dettagli #LBDV… - aylaf__ : RT @sportface2016: #PSG Tegola per Marco #Verratti: infortunio al ginocchio, a rischio la presenza all'Europeo -