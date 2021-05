Procura europea, l’ora del terremoto per la Giustizia italiana si avvicina (Di sabato 8 maggio 2021) No, nessuna novità eclatante sullo scandalo Palamara, nemmeno sulla fantomatica “Loggia Ungheria” e neppure sulla sciagurata idea di istituire una Commissione di inchiesta parlamentare sulla magistratura. Il primo giugno entrerà in funzione, finalmente (!), la Procura europea diretta dalla Procuratrice Laura Kovesi e basata a Lussemburgo. Finalmente, perché sono convinto che l’unica possibilità che hanno le malconce democrazie europee di sopravvivere all’urto della globalizzazione economica sia quella di trasformare l’Unione europea in una Repubblica Federale, basata sull’uguaglianza di diritti e di doveri: in questo senso l’inaugurazione della Procura europea è senz’altro una buona notizia. Un passo avanti, concreto ed utile, nella integrazione degli apparati fondamentali per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) No, nessuna novità eclatante sullo scandalo Palamara, nemmeno sulla fantomatica “Loggia Ungheria” e neppure sulla sciagurata idea di istituire una Commissione di inchiesta parlamentare sulla magistratura. Il primo giugno entrerà in funzione, finalmente (!), ladiretta dallatrice Laura Kovesi e basata a Lussemburgo. Finalmente, perché sono convinto che l’unica possibilità che hanno le malconce democrazie europee di sopravvivere all’urto della globalizzazione economica sia quella di trasformare l’Unionein una Repubblica Federale, basata sull’uguaglianza di diritti e di doveri: in questo senso l’inaugurazione dellaè senz’altro una buona notizia. Un passo avanti, concreto ed utile, nella integrazione degli apparati fondamentali per la ...

