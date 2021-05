Primo compleanno rossonero per Tonali: gli auguri del Milan sui social (Di sabato 8 maggio 2021) Sandro Tonali, arrivato al Milan la scorsa estate, festeggia il suo 21esimo compleanno, il Primo in maglia rossonera. Gli auguri del suo club Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 maggio 2021) Sandro, arrivato alla scorsa estate, festeggia il suo 21esimo, ilin maglia rossonera. Glidel suo club

Advertising

acmilan : One year living the dream! How's it feel to celebrate your first birthday as a Rossonero, Sandro? ??? Il primo co… - Pasquale10_ : RT @acmilan: One year living the dream! How's it feel to celebrate your first birthday as a Rossonero, Sandro? ??? Il primo compleanno co… - b_russo10 : RT @acmilan: One year living the dream! How's it feel to celebrate your first birthday as a Rossonero, Sandro? ??? Il primo compleanno co… - nong_ersan : RT @acmilan: One year living the dream! How's it feel to celebrate your first birthday as a Rossonero, Sandro? ??? Il primo compleanno co… - NiccoColo : RT @acmilan: One year living the dream! How's it feel to celebrate your first birthday as a Rossonero, Sandro? ??? Il primo compleanno co… -