Prima era definita solo come ceppo da tenere “sotto osservazione”, ora è di fatto "sorvegliata speciale" (Di sabato 8 maggio 2021) La variante indiana è stata classificata come “preoccupante”. La terza "forma" di quella che è già di fatto una mutazione potrebbe dare problemi La variante indiana è stata classificata come “preoccupante” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) La variante indiana è stata classificata“preoccupante”. La terza "forma" di quella che è già diuna mutazione potrebbe dare problemi La variante indiana è stata classificata“preoccupante” su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio: 300 tecnici al Pnrr: Draghi come Conte. Task force prima era un vulnu… - FcInterNewsit : Dominio inglese nelle Coppe, Guardiola: 'Prima c'era quello spagnolo. Ma occhio ai top club come l'Inter' - albertoangela : A 20 anni dalla prima puntata di Ulisse che era dedicata agli Etruschi, torniamo in questo mondo antichissimo in co… - Marghy52860297 : RT @Lallysck: A quest'ora già stavo a scrivere buon Sçk day?????? Chissà che giorno sarà adesso la serie.. prima era Çarsamba poi siamo passat… - teaoctober : @jererodri2 Il talento di Vincenzo si è visto dalla sua prima puntata, stimato da tutti, ritenuto un fuoriclasse, m… -