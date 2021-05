Premier League, Manchester City-Chelsea: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 8 maggio 2021) Manchester City–Chelsea, gara in programma oggi alle 18:30 e valevole per la 35a giornata di Premier League, è la partita che può regalare il titolo alla squadra di Guardiola, ma è anche e soprattutto un vero e proprio antipasto della prossima finale di Champions League. Questa può essere la giornata del trionfo, l’ennesimo, del City di Pep Guardiola. Una vittoria nella partita di oggi contro il Chelsea, o anche una sconfitta del Manchester United nella gara contro l’Aston Villa di domani pomeriggio, renderebbero ufficiale già in questo turno il terzo trionfo in Premier League dei Citizens nelle ultime quattro stagioni, il settimo in totale. In questo momento però tutto ciò passa incredibilmente in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021), gara in programma oggi alle 18:30 e valevole per la 35a giornata di, è la partita che può regalare il titolo alla squadra di Guardiola, ma è anche e soprattutto un vero e proprio antipasto della prossima finale di Champions. Questa può essere la giornata del trionfo, l’ennesimo, deldi Pep Guardiola. Una vittoria nella partita di oggi contro il, o anche una sconfitta delUnited nella gara contro l’Aston Villa di domani pomeriggio, renderebbero ufficiale già in questo turno il terzo trionfo indei Citizens nelle ultime quattro stagioni, il settimo in totale. In questo momento però tutto ciò passa incredibilmente in ...

