Premier | il Liverpool batte il Southampton con un gol per tempo Klopp al sesto posto

(Di sabato 8 maggio 2021) Un gol perbasta alper superare ile mantenere speranze europee a quattro gare dal termine. Le firme sono di Sadio Mané e Thiago Alcantara, così la squadra disupera il Tottenham, che ha una gara in più, e si avvicina a -1 dal West Ham a quota 57 in classifica, al quinto. La Champions sembra ancora un miraggio, con il Leicester a sei lunghezze, ma con una gara in più. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

