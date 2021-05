Preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria – 8 maggio

(Di sabato 8 maggio 2021) Consacrarsi aè pegno della sua certa protezione. Affidiamoci al Suocon questa intenzione. Il mese diè il mese dedicato dalla Chiesa a, in cui ricorre anche l’anniversario delle apparizioni di Fatima (13- 13 ottobre 1917). In quelle apparizioni la Madonna raccomandò la devozione al SuoL'articolo proviene da La Luce di

La Luce di Maria

Supplica che sarà accompagnata dallaal Cuore immacolato di Maria anche per i malati ... vogliamo chiedere alla Madonna, attraverso l'unione, la vicinanza delle parrocchie e la...Riprende ad andare in chiesa ove vi passa lunghe ore, ripetendo la stessa: "Mio Dio se ... Quasi contemporaneamente alla riscoperta della fede nasce in lui il desiderio della...Padre Jarek nei giorni scorsi in Italia ha incontrato molte persone, malati e sofferenti. Ha visitato Case di Preghiera Ecumeniche di San Charbel al nord..Consacrarsi a Maria è pegno della sua certa protezione. Affidiamoci al Suo Cuore Immacolato con questa intenzione.