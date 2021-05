Pre Juventus-Milan: le parole di Pioli e Pirlo (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pre Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma domenica 9 maggio alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Stefano Pioli e Andrea Pirlo. Pre Juventus-Milan: cosa ha detto Pioli? Il Milan si appresta a sfidare la Juventus in una sorta di spareggio per accedere alla prossima Champions League. Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato cosi: “Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions League , ma non sarà finita perché ci saranno altre partite. Avremo uno scontro diretto anche con l’Atalanta e questo ci rende padroni del nostro destino. Strano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Nel pre, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma domenica 9 maggio alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Stefanoe Andrea. Pre: cosa ha detto? Ilsi appresta a sfidare lain una sorta di spareggio per accedere alla prossima Champions League. Il tecnico dei rossoneri, Stefano, ha parlato cosi: “Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions League , ma non sarà finita perché ci saranno altre partite. Avremo uno scontro diretto anche con l’Atalanta e questo ci rende padroni del nostro destino. Strano ...

