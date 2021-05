Polizia scopre serra di marijuana vicino centro recupero tossici

(Di sabato 8 maggio 2021) Ladi Statoin Via Ardeatina a Roma, unadiaccanto ad un’associazione per ildi tossicodipendenti. Arrestato 44enne originario di Genova Cumuli di piante diin unadi, poggiate in terra già esfoliate, 45 gr dirinvenuti all’interno di un essiccatore e altri 30 in

Advertising

Nicola23453287 : RT @ilmetropolitan: ????#Roma. Polizia scopre #serra di #marijuana accanto ad associazione per il recupero di #tossicodipendenti -- https://t… - ilmetropolitan : ????#Roma. Polizia scopre #serra di #marijuana accanto ad associazione per il recupero di #tossicodipendenti -- - crossxyourxmind : ora si scopre che harry è ricercato dalla polizia - ffearlessxlou : adesso sì scopre che sono tipo dei ricercati dalla polizia - CorriereRomagna : Cesena, ruba un portafogli, poi va a casa e si cambia i vestiti, ma la Polizia lo scopre lo stesso -… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia scopre

Questure sul web

Arrestato 44enne originario di Genova Cumuli di piante di marijuana poggiate in terra già esfoliate, 45 gr di marijuana rinvenuti all'interno di un essiccatore e altri 30 in un barattolo in vetro, 3 ...Nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena, dall'inizio del mese di maggio, in riferimento alla verifica del ...La Polizia di Stato scopre in Via Ardeatina a Roma, una serra di marijuana accanto ad un’associazione per il recupero di tossicodipendenti.Seguendo le tracce di una motocicletta di grossa cilindrata rubata nella mattinata di venerdì a Roma, in zona San Giovanni, gli investigatori della ...