Polizia israeliana spara proiettili di caucciù contro palestinesi

Advertising

repubblica : Gerusalemme, oltre 180 feriti negli scontri sulla Spianata delle Moschee tra palestinesi e polizia israeliana - sara_facchini : Ora io capisco l'appello 'ambo lati' ma mi sembra palese il disequilibrio di potere tra la polizia israeliana e la… - SimyFrant : RT @OttobreInfo: 200 palestinesi feriti durante il raid della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa - alexchicchi : RT @OttobreInfo: 200 palestinesi feriti durante il raid della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa - OttobreInfo : 200 palestinesi feriti durante il raid della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia israeliana

Scontri tra lain tenuta anti - sommossa e centinaia di palestinesi sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, punto culminante di una settimana di violenze nella città santa e nella Cisgiordania ...In particolare, laha denunciato l'attacco con bottiglie e lancio di altri oggetti verso i propri uomini. Da qui la decisione delle forze di sicurezza di fare irruzione: " Sono ...Roma, 8 mag. (askanews) - Scontri tra la polizia israeliana in tenuta anti-sommossa e centinaia di palestinesi sulla Spianata delle Moschee ...Non cessano le proteste dei palestinesi verso i piani israeliani di evacuazione nel quartiere di Shaykh Jarrah, nella parte orientale occupata della Città Santa ...