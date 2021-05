“Politically correct” | meno male che esiste da poco | ci avrebbe negato pure Totò e Celentano

(Di sabato 8 maggio 2021) È una vera fortuna che la “diversamente censura” delsia un fenorelativamente recente. Pensate un po’ quante cose ci saremmo persi se il suo rogo ardesse già da tempo. Quanti film non avremmo visto e quante canzoni avremmo ascoltato. Ci pensi bene, ad esempio, Adrianoprima di buttarsi a corpo morto addosso a Fedez che ha digrignato tutti i suoi denti (ma quanti ne ha?) contro una presunta sforbiciata Rai alla sua invettiva anti-Salvini dal palco del Concertone del 1° maggio. Ci pensi bene e poi ci dica se oggi sarebbe libero di cantare «e uno schiaffo all’improvviso le mollai sul suo bel viso rimandandola da te la la la» senza passare per potenziale femminicida. La nuova censura colpisce ora per allora E già che c’è, consigli prudenza ad un progressista doc come Roberto Vecchione, ...

