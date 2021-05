Ple: sondaggio Noto, ‘per movimento liberale bacino del 35 per cento’ (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il pensiero economico e sociale dei liberali piace agli italiani, che vendono in Mario Draghi -e nel suo Governo- un esempio di queste politiche e indicano nel centrodestra la collocazione naturale di chi si professa liberale oggi. Un movimento liberale avrebbe un potenziale elettorale del 35%. I dati emergono da una rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per il Partito liberale europeo, illustrata in occasione della nascita della nuova formazione politica a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il pensiero economico e sociale dei liberali piace agli italiani, che vendono in Mario Draghi -e nel suo Governo- un esempio di queste politiche e indicano nel centrodestra la collocazione naturale di chi si professaoggi. Unavrebbe un potenziale elettorale del 35%. I dati emergono da una rilevazione realizzata daSondaggi per il Partitoeuropeo, illustrata in occasione della nascita della nuova formazione politica a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

