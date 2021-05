Ple: Partito liberale italiano, marchio già registrato (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “In merito alla costituzione del Ple è doveroso ricordare che il proprietario del marchio e del simbolo del Pli e del Ple è il Partito liberale italiano. Va menzionato altresì che è stata già prodotta una diffida per l'uso fraudolento di tale denominazione". Si legge in una nota del Partito liberale italiano. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “In merito alla costituzione del Ple è doveroso ricordare che il proprietario dele del simbolo del Pli e del Ple è il. Va menzionato altresì che è stata già prodotta una diffida per l'uso fraudolento di tale denominazione". Si legge in una nota del

EsteriLega : @Michael_Bert_ PLE è un nuovo partito, tanti auguri a loro, stop. - EuropeoPartito : Grazie a tutti coloro che hanno seguito ed apprezzato la conferenza di presentazione del PARTITO LIBERALE EUROPEO c… - EuropeoPartito : Intevendo del Segretario nazionale e fondatore del Partito Liberale Europeo, Marco MONTECCHI. #PLE #nascePLE - vincenzozoccano : RT @EuropeoPartito: Tra pochi minuti, in diretta dall'Hotel Nazionale in Roma, inizia la conferenza di presentazione del PARTITO LIBERALE E… - EuropeoPartito : Messaggio di saluto di @GiovanniToti alla conferenza per la nascita del Partito Liberale Europeo nel segno della cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ple Partito Ple: sondaggio Noto, 'per movimento liberale bacino del 35 per cento' I dati emergono da una rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per il Partito liberale europeo, illustrata in occasione della nascita della nuova formazione politica a Roma.

Ple: Toti, 'anima importante storia politica italiana' Lo ha afermato Giovanni Toti, leader di 'Cambiamo', rivolgendosi al Partito liberale europeo nel corso della presentazione della nuova forza politica.

Ple: Partito liberale italiano, marchio già registrato Metro Ple: Partito liberale italiano, marchio già registrato ... il proprietario del marchio e del simbolo del Pli e del Ple è il Partito Liberale Italiano. Va menzionato altresì che è stata già prodotta una diffida per l'uso fraudolento di tale denominazione".

Ple: Patamia, ‘c’è bisogno di politica autenticamente liberale’ Condividi questo articolo:Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Negli ultimi trent’anni la promessa di una nuova rivoluzione liberale è stata tradita. È il momento di tornare ad una politica autenticamente libe ...

