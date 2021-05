Playoff Serie C, l’Asl blocca la Virtus Verona per Covid-19: non si gioca la sfida contro la Triestina (Di sabato 8 maggio 2021) l’Asl di Verona blocca la partenza per Trieste della Virtus Verona.Non partirà verso il Friuli-Venezia Giulia la Virtus Verona che, nella giornata di domenica, avrebbe dovuto affrontare la Triestina per il primo turno dei Playoff di Serie C. Tutto il gruppo squadra, infatti, dovrà osservare la quarantena con le relative restrizioni così come disposto dall'Asp di Verona tramite una nota in cui viene considerato “inopportuno il trasferimento dei soggetti presso altro Comune per lo svolgimento della partita in trasferta”, a seguito delle 6 positività riscontrate nel gruppo squadra. La partita di domani a Trieste, dunque, non verrà disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi. Nella giornata di ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021)dila partenza per Trieste della.Non partirà verso il Friuli-Venezia Giulia lache, nella giornata di domenica, avrebbe dovuto affrontare laper il primo turno deidiC. Tutto il gruppo squadra, infatti, dovrà osservare la quarantena con le relative restrizioni così come disposto dall'Asp ditramite una nota in cui viene considerato “inopportuno il trasferimento dei soggetti presso altro Comune per lo svolgimento della partita in trasferta”, a seguito delle 6 positività riscontrate nel gruppo squadra. La partita di domani a Trieste, dunque, non verrà disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi. Nella giornata di ...

