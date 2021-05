Play Off: i convocati della Juve Stabia per il derby con la Casertana (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Juve Stabia–Casertana, valevole per il 1° turno dei Playoff del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 9 maggio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Lazzari, Mastalli. Squalificati: Garattoni L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di– Al termineseduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match, valevole per il 1° turno deioff del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 9 maggio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo. Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Iannoni, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa. Indisponibili: Lazzari, Mastalli. Squalificati: Garattoni L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Play Off: i #Convocati della Juve Stabia per il #Derby con la ##Casertana ** - IRebell05 : @mikelelomb Li non si parla di play off o del fatto che possano aver corrotto gli - MarcoPlatania82 : #Catania-#Foggia: play-off senza pubblico ma l’unione sociale fa la forza - CorriereRomagna : Calcio C play-off: Covid, rinviata Triestina-Virtus. Cosa cambia - - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Parte la caccia al tricolore: via allo spettacolo play-off. Apre Pesaro-CMB, poi Came-Sandro… -

Ultime Notizie dalla rete : Play Off Calcio, ecco come funzionano i play off di serie B Introdotti ufficialmente nella stagione 2003/2004, i playoff decidono l'ultima promozione in Serie A. Partecipano agli spareggi le squadre dal terzo all'ottavo posto, con vantaggio del fattore campo e ...

Alessandria: tris alla Folgore Caratese nell'amichevole in attesa dei play - off ALESSANDRIA - FOLGORE CARATESE 3 - 0 Marcatori: Mora al 21 , Mustacchio al 23 , Celia al 29 . ALESSANDRIA - Nella prima amichevole di avvicinamento all'esordio nei play - off l'Alessandria supera 3 - 0 la Folgore Caratese grazie ai gol, tutti nel primo tempo, di Mora, Mustacchio e Celia. Mister Longo lascia a riposo i giocatori appena guariti dal Covid e ritrova ...

Playoff Serie C 2020/2021: date, calendario e tabellone Sport Fanpage Juve Stabia, tre assenze e un rientro per il derby Play Off con la Casertana La Juve Stabia affronterà la Casertana domani alle 17.30 al "Menti" con due risultati su tre per poter passare il ...

Play Off: i convocati della Juve Stabia per il derby con la Casertana Castellammare di Stabia – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Juve Stabia–Casertana, valevole per il ...

Introdotti ufficialmente nella stagione 2003/2004, i playoff decidono l'ultima promozione in Serie A. Partecipano agli spareggi le squadre dal terzo all'ottavo posto, con vantaggio del fattore campo e ...ALESSANDRIA - FOLGORE CARATESE 3 - 0 Marcatori: Mora al 21 , Mustacchio al 23 , Celia al 29 . ALESSANDRIA - Nella prima amichevole di avvicinamento all'esordio neil'Alessandria supera 3 - 0 la Folgore Caratese grazie ai gol, tutti nel primo tempo, di Mora, Mustacchio e Celia. Mister Longo lascia a riposo i giocatori appena guariti dal Covid e ritrova ...La Juve Stabia affronterà la Casertana domani alle 17.30 al "Menti" con due risultati su tre per poter passare il ...Castellammare di Stabia – Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Juve Stabia–Casertana, valevole per il ...