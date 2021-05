Più star in passerella che nei consigli di amministrazione

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 maggio 2021) Per sua vocazione storica, la moda è da sempre un settore che consente emancipazione, autonomia e indipendenza al genere femminile, perché è caratterizzato da una presenza incisiva di donne nei posti di lavoro. Nonostante questo, in Italia ci sono ancora molti limiti per le lavoratrici nel mondo della moda, a livello di disparità salariali, minor accesso ad opportunità di avanzamento di carriera e ai ruoli manageriali. Come evidenzia lo studio “Supporting Women in the Luxury Supply Chain: A Focus on Italy”, condotto da Kering nel 2019 su un campione di 189 aziende nella filiera dei marchi di lusso italiani del gruppo, la parità di genere è ancora un traguardo lontano. Sebbene l’occupazione femminile si attesti al 63 per cento nei marchi di lusso, infatti, la presenza di donne nel management dei brand raggiunge solo il 25 per cento. La disparità di salario e di avanzamento di ...