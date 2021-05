Pirlo | ' Superlega? Penso alla Champions Contento di Szczesny'

Advertising

juve_magazine : JUVENTUS - Pirlo: 'Superlega? Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Superlega? Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Superlega? Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Pirlo: 'Superlega? Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions' - napolimagazine : JUVENTUS - Pirlo: 'Superlega? Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Superlega

La Gazzetta dello Sport

... non guardiamo ciò che succede fuori dal rettangolo di gioco": così il tecnico della Juventus, Andrea, sul rischio di possibili ripercussioni da parte dell'Uefa per il caso. . 8 ...Alla vigilia dello spareggio in chiave Champions contro la squadra in cui è diventato grande da giocatore, Andreaguarda all'obiettivo, che resta tale anche in piena tempestacol ...Non è ancora tempo di bilanci, di pensare al futuro o al mercato. Pirlo sa che molto di tutto questo passerà dalla partita di ...Il tecnico bianconero sul match col Milan: Per quanto riguarda la partita, sarà aperta. Superlega? Non incide, il nostro obiettivo è qualificarsi sul campo.