Pirlo: “Finalmente potrò fare cinque cambi. Cristiano ha un bel rapporto con tutti” (Di sabato 8 maggio 2021) In conferenza stampa, Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato della condizione della sua squadra in vista del match contro il Milan: “Abbiamo fortunatamente tutti i giocatori a disposizione. Domani avrò ampia scelta, abbiamo tutti i centrali perché tornato anche Demiral e abbiamo due giocatori in diffida e quindi anche questo può incidere sulle scelte. Cristiano ha un bel rapporto con tutti, l’abbraccio finale è stato vista come un’unione di tutto il gruppo. Siamo tutti concentrati e coesi, è stato un significato importante per quello che cerchiamo. Ci sarà spazio per tutti, posso Finalmente fare cinque cambi che sono fondamentali nel calcio di adesso perché mantengono l’intensità ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) In conferenza stampa, Andrea, tecnico della Juve, ha parlato della condizione della sua squadra in vista del match contro il Milan: “Abbiamo fortunatamentei giocatori a disposizione. Domani avrò ampia scelta, abbiamoi centrali perché tornato anche Demiral e abbiamo due giocatori in diffida e quindi anche questo può incidere sulle scelte.ha un belcon, l’abbraccio finale è stato vista come un’unione di tutto il gruppo. Siamoconcentrati e coesi, è stato un significato importante per quello che cerchiamo. Ci sarà spazio per, possoche sono fondamentali nel calcio di adesso perché mantengono l’intensità ...

