Pippo Baudo tuona contro Fedez | «Se avessi condotto io il Concertone gli avrei spento le telecamere»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 8 maggio 2021)L’intervento dial Concerto del Primo Maggio e tutta la bagarre che si è scatenata con la Rai fa ancora discutere. Ne parla, che non usa mezzi termini e si scaglia apertamenteil rapper: “Seio ildel Primo Maggioledurante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità”ilNazionale all’Adnkronos. Per lui, “ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era ...