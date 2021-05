Pioli su Donnarumma: “Ci ho parlato, lui è concentrato e motivato” (Di sabato 8 maggio 2021) In conferenza stampa, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato della situazione di Gigio Donnarumma e del rinnovo: “In questo momento sicuramente tutto il Milan e i giocatori hanno un solo obiettivo, ovvero l’interesse del Milan e non l’interesse personale. Abbiamo formato un gruppo di giocatori che hanno sempre sudato per questa maglia e continueranno a farlo fino alla fine. Ci ho parlato, abbiamo parlato della gara di domani e di cosa serve per stare bene in campo. Lui è concentrato e motivato”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) In conferenza stampa, l’allenatore del Milan, Stefano, hadella situazione di Gigioe del rinnovo: “In questo momento sicuramente tutto il Milan e i giocatori hanno un solo obiettivo, ovvero l’interesse del Milan e non l’interesse personale. Abbiamo formato un gruppo di giocatori che hanno sempre sudato per questa maglia e continueranno a farlo fino alla fine. Ci ho, abbiamodella gara di domani e di cosa serve per stare bene in campo. Lui è”. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

