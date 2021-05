Piera Maggio non ci sta, il duro sfogo contro Quarto Grado: “Vergogna, non accettiamo la finta solidarietà”, il messaggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sul suo canale social, Piera Maggio si è lasciata andare ad un durissimo sfogo contro Quarto Grado: cos’è esattamente accaduto. A distanza di ben diciassette anni dalla sua “misteriosa” scomparsa, il caso della piccola Denise Pipitone è stato nuovamente riaperto. Nel corso dei mesi scorsi, lo sappiamo benissimo, i riflettori sono stati puntati su Piera L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021) Sul suo canale social,si è lasciata andare ad un durissimo: cos’è esattamente accaduto. A distanza di ben diciassette anni dalla sua “misteriosa” scomparsa, il caso della piccola Denise Pipitone è stato nuovamente riaperto. Nel corso dei mesi scorsi, lo sappiamo benissimo, i riflettori sono stati puntati suL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rtl1025 : ?? 'In questa città c'è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta… - myrtamerlino : Prima il teatrino della tv russa ora i RIS entrano in casa di Anna Corona e Piera Maggio lo viene a sapere tramite… - MariaThebursin : RT @NewSicilia: La madre della piccola #DenisePipitone fa sentire la propria voce poche ore dopo l'intervista di #AnnaCorona in tv #Newsici… - NewSicilia : La madre della piccola #DenisePipitone fa sentire la propria voce poche ore dopo l'intervista di #AnnaCorona in tv… -