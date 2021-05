Pfizer | donna muore dopo la seconda dose nel parcheggio del centro vaccinale nel Trevigiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Una(91 anni) è per arresto cardiocircolatorio neldel Puntodi Villorba: è successo oggi 8 maggio alle 11. L'anziana, sottoposta un'ora prima alladi , era in ...

Una donna anziana (91 anni) è morta per arresto cardiocircolatorio nel parcheggio del Punto vaccinale di Villorba: è successo oggi 8 maggio alle 11. L'anziana, sottoposta un'ora prima alla seconda dose di vaccino Pfizer e BioNTech, era in attesa nel parcheggio. Villorba (Treviso) - Una donna anziana (91 anni) è morta per arresto cardiocircolatorio nel parcheggio del Punto vaccinale di Villorba.