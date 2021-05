(Di sabato 8 maggio 2021) “Il convinto ringraziamento va all’opera della Marina Militare Italiana che ha evitato il peggio mettendo al riparo gli uomini dell’equipaggio del motopeschereccio Aliseo di Mazara del Vallo e la piena solidarietà al Comandante Giacalone ed a membri dell’equipaggio dell’imbarcazione mazarese. La vigilanzanel Canale di Sicilia non può essere la sola soluzione per evitare ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #Politica Libia, Ugl: “Fallimento Ue su politiche pesca nel Mediterraneo. Roma intervenga”… - GiornaleLORA : Pesca. Ugl, fallimento Ue su Mediterraneo. A Roma chiesto diritto al lavoro in sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Pesca Ugl

ilSicilia.it

... che nasce in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura, caccia ee con gli ambiti ... Paolo Capone, Leader: "Dramma inaccettabile. Rafforzare controlli e cultura della sicurezza per ......e i sindacati di categoria firmatari del contratto e cioè Flai Cgil - FFai Cisl - Uila Uil e...nel riconoscimento del decreto sostegno anche per il settore dell'agricoltura e delle, settore ...Lo afferma il segretario regionale Ugl Sicilia, Giuseppe Messina, commentando l’ennesimo attacco, avvenuto ieri nelle acque libiche, ad alcuni motopescherecci della marineria siciliana ed in particola ...