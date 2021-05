PES potrebbe cambiare nome e diventare solo eFootball in una rivoluzione epocale

Leggi su eurogamer

Pro Evolution Soccer, il famoso simulatore di calcio, storico rivale di FIFA, non si chiama più così: da qualche tempo, Konami ha deciso di rinominare la sua serie "PES", per evidenziare meglio la sua natura di titolo eSport. Non abituatevi troppo a quel, comunque: stando ad una nuova indiscrezione, pare che presto la serie subirà un nuovo cambio d'identità, passando a un più semplice "e Football", perdendo così il sottotitolo PES che ancora lo legava alla sua precedente incarnazione. Tutto questo è saltato alla luce grazie ad un nuovo trademark, un nuovo marchio registrato da Konami in Argentina e in Brasile, dove viene chiaramente mostrato il nuovo logo della serie, senza PES.