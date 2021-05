Perugia, preso evaso napoletano: scontava l’ergastolo per l’omicidio dell’edicolante di via Pietro Castellino (Di sabato 8 maggio 2021) E’ durata poche ore la fuga di Domenico D’Andrea, 38enne napoletano evaso dal carcere di Perugia dove sconta l’ergastolo per l’omicidio di Salvatore Buglione, ucciso nel 2006. E’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia nella notte, Domenico D’Andrea, 38 anni, soprannominato Pippotto, il detenuto evaso venerdì pomeriggio dal carcere di Perugia durante le ore di Leggi su 2anews (Di sabato 8 maggio 2021) E’ durata poche ore la fuga di Domenico D’Andrea, 38ennedal carcere didove scontaperdi Salvatore Buglione, ucciso nel 2006. E’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia nella notte, Domenico D’Andrea, 38 anni, soprannominato Pippotto, il detenutovenerdì pomeriggio dal carcere didurante le ore di

PasqualeMarro : Preso l’ergastolano #Pippotto. Era fuggito dal carcere di Perugia - infoitinterno : Perugia, ergastolano evade dal carcere di Capanne. Dodici ore di fuga: preso vicino alla stazione - infoitinterno : Perugia, detenuto evade dal carcere di Capanne. Dodici ore di fuga: preso vicino alla stazione - Giacomo61613880 : @a_olivares_97 @Inter In passato per l'Inter del 2010 abbiamo preso milito dal Genoa, materazzi dal perugia, motta… - Ciblan3 : @capuanogio Non poteva mancare il pensiero stupido del servo che ha preso il patentino a Perugia -