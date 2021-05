Perde il controllo della moto e cade durante la gita con gli amici: muore a 25 anni (Di sabato 8 maggio 2021) PESARO - Tragico incidente questa mattina poco dopo le 11 durante una gita in moto tra amici: ragazzo pesarese muore a 25 anni. L'incidente è avvenuto sulla Statale 73bis a Lamoli, nel Comune di Borgo ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 maggio 2021) PESARO - Tragico incidente questa mattina poco dopo le 11unaintra: ragazzo pesaresea 25. L'incidente è avvenuto sulla Statale 73bis a Lamoli, nel Comune di Borgo ...

Advertising

LaCnews24 : Dramma a Lamezia, perde il controllo del trattore e precipita in una scarpata: morto #calabrianotizie #newscalabria - InfoVc24 : Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato - - newsbiella : Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato: indenne un'anziana - MikeBomber10 : RT @90ordnasselA: “Chi vince festeggia, chi perde fa ripetizioni di economia aziendale, ragioneria e controllo di gestione” Cit. https://t.… - primogiornale : È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di BorgoTrento l'uomo di 55 anni che oggi, poco dopo le 17,30,… -