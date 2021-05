Perché penso che il M5s sia salutare per la nostra democrazia (Di sabato 8 maggio 2021) di Gianluca Pinto Non sono un elettore del Movimento 5 Stelle dato che ove possibile individuo i miei riferimenti, con un certo compiacimento per la politica molecolare, in formazioni tipo “Potere al Popolo” e via dicendo. Vorrei, tuttavia, in questo momento difficile per il M5s, esprimere una mia opinione sul suo ruolo positivo: pensiero assolutamente contestabile, in quanto personale. Vorrei parlare per spot, ma non come spesso usa la stampa, impegnata sulla divinità di Mario Draghi (mi attendo a breve la proposta di un nuovo Concilio di Nicea per dibatterne l’Homooùsios e impostare il credo) quando parla con dileggio del M5s, semplicemente per riassumere alcuni argomenti su cui, a mio avviso, si è ironizzato a torto. La scatoletta di tonno. Se il M5s non ha aperto il Parlamento come una scatola di tonno (ci avevano già pensato i partiti con le liste bloccate e le lobby a scardinare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) di Gianluca Pinto Non sono un elettore del Movimento 5 Stelle dato che ove possibile individuo i miei riferimenti, con un certo compiacimento per la politica molecolare, in formazioni tipo “Potere al Popolo” e via dicendo. Vorrei, tuttavia, in questo momento difficile per il M5s, esprimere una mia opinione sul suo ruolo positivo: pensiero assolutamente contestabile, in quanto personale. Vorrei parlare per spot, ma non come spesso usa la stampa, impegnata sulla divinità di Mario Draghi (mi attendo a breve la proposta di un nuovo Concilio di Nicea per dibatterne l’Homooùsios e impostare il credo) quando parla con dileggio del M5s, semplicemente per riassumere alcuni argomenti su cui, a mio avviso, si è ironizzato a torto. La scatoletta di tonno. Se il M5s non ha aperto il Parlamento come una scatola di tonno (ci avevano già pensato i partiti con le liste bloccate e le lobby a scardinare ...

Advertising

plmokwxqaz : @flowerforhaz mi spiace un sacco perché hanno dei capellini bellisismi ma allo stesso tempo rido ogni volta se pens… - ripensopositivo : Penso che non sia un caso, come tante altre volte, mi viene da ridere, che pena, so io il perché... ?? - itsFiS14 : RT @_scrivimi: La vincitrice è decisa da novembre, eppure io penso che questi due ragazzi si sarebbero dovuti giocare la finale perché sono… - _BL4CK4NDWH1T3 : @emmuzz_ non conosco il rapporto con tua madre, ma non penso si arrabbi, cioè dovrebbe capire che lo hai fatto perché stavo male… - PAOLND : @Glucab @ernestocarbone Galli ha parlato come se i vaccini non funzionassero più ora, il che è falso. L’immunità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché penso Morcheeba: 'Cantiamo la natura, possiamo cambiare il mondo" Per un futuro sostenibile, so che dovrei comprare meno vestiti nuovi perché ogni anno si creano 92 ... Per alcuni, penso ad Ariosto, la luna era la sanità mentale perduta dall'eroe Orlando. Per altri è ...

Coronavirus, Fedriga 'Insistere con Rt è sbagliato' Perché se permetti la ripresa delle attività di ristorazione devi anche consentire agli operatori ... Ma penso che il primo passo avverrà a breve. Attenzione, però, a focalizzarsi solo sul coprifuoco". "...

Chiellino (eAmbiente): "Per la mobilità elettrica serve pianificare, uniformare e innovare" latinaoggi.eu Per un futuro sostenibile, so che dovrei comprare meno vestiti nuoviogni anno si creano 92 ... Per alcuni,ad Ariosto, la luna era la sanità mentale perduta dall'eroe Orlando. Per altri è ...se permetti la ripresa delle attività di ristorazione devi anche consentire agli operatori ... Mache il primo passo avverrà a breve. Attenzione, però, a focalizzarsi solo sul coprifuoco". "...