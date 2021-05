Passerella e goleada per l’Inter, 5-1 alla Samp (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – l’Inter festeggia il 19esimo Scudetto con una goleada per 5-1 sulla Sampdoria nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Giornata di festa per i nerazzurri accolti dai tifosi nel pre partita e celebrati dalla classica Passerella dei blucerchiati all’ingresso in campo. Conte tocca quota 200 panchine in Serie A e cambia sei elementi rispetto alla formazione schierata contro il Crotone nell’ultimo turno: spazio a D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Vecino oltre a Gagliardini e Alexis Sanchez che si prendono la scena con tre gol e un assist nel primo tempo: due del cileno, uno dell’azzurro che sblocca il risultato dopo appena 4?. Da un errore di Augello, nasce un’azione corale che porta alla spaccata vincente in area di Gagliardini, al terzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) –festeggia il 19esimo Scudetto con unaper 5-1 sulladoria nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Giornata di festa per i nerazzurri accolti dai tifosi nel pre partita e celebrati dclassicadei blucerchiati all’ingresso in campo. Conte tocca quota 200 panchine in Serie A e cambia sei elementi rispettoformazione schierata contro il Crotone nell’ultimo turno: spazio a D’Ambrosio, Ranocchia, Young, Vecino oltre a Gagliardini e Alexis Sanchez che si prendono la scena con tre gol e un assist nel primo tempo: due del cileno, uno dell’azzurro che sblocca il risultato dopo appena 4?. Da un errore di Augello, nasce un’azione corale che portaspaccata vincente in area di Gagliardini, al terzo ...

