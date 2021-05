Parma-Atalanta, i convocati di Gasperini: c’è Maehle, fuori Gollini e Toloi (Di sabato 8 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la sfida del campionato di Serie A 2020/2021 in casa del Parma, in programma domenica pomeriggio. Presente Maehle, che nonostante qualche fastidio fisico rimane a disposizione dell’allenatore. Nella lista non figurano invece i nomi di Gollini e Toloi: il primo è fuori a causa della squalifica, il secondo per infortunio. Di seguito la lista dei 22 giocatori convocati. Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello.Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha diramato la lista deiper la sfida del campionato di Serie A 2020/2021 in casa del, in programma domenica pomeriggio. Presente, che nonostante qualche fastidio fisico rimane a disposizione dell’allenatore. Nella lista non figurano invece i nomi di: il primo èa causa della squalifica, il secondo per infortunio. Di seguito la lista dei 22 giocatori. Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello.Difensori:, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. SportFace.

