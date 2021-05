Parla la libraia che ha rifiutato il libro di Giorgia Meloni | ' Ecco perché la mia è una scelta etica'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Parla libraia

Globalist.it

Nei giorni scorsi, prima sulla sua pagina Facebook poi su quella della libreria, Laterza ha postato la foto di copertina del libro di Giorgia Meloni: 'Io sono unae questo libro non lo vendo! ...alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente!' Alessandra Laterza: lache non venderà il ... Nel libro, spiega oggi Emanuele Lauria su Repubblica, Meloni "per la prima voltadi sé a tutto ...Si chiama Alessandra Laterza e ha fatto una scelta sicuramente difficile: "La mia libreria è un luogo di resistenza di vero servizio sociale" ...Fa discutere il caso che a Tor Bella Monaca la titolare di una libreria non venderà il libro scritto da Giorgia Meloni, edito da Rizzoli, perché contraria alle sue idee.