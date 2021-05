Parla italiano la prima maglia rosa, Ganna vince la crono (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Parla subito italiano il Giro d'Italia 2021: la prima maglia rosa è di Filippo Ganna. Era nelle previsioni della vigilia, visto che si correva una cronometro individuale sulle strade di Torino, in una passerella di 8,6 km con traguardo davanti al battistero della Gran Madre. Il campione del mondo nella specialità, e peraltro piemontese di Verbania, in forza al team Inewo Grenadiers, si è confermato devastante quando si tratta di correre contro il tempo ed ha coperto la distanza in 8'47". Ha preceduto di 10 secondi un altro italiano, Edoardo Affini (team Jumbo-Visma). Sul terzo gradino del podio di giornata il norvegese Tobias Foss, anche lui del team Jumbo-Visma, in ritardo di 13 secondi. Domani seconda tappa, la Stupinigi (Nichelino)-Novara, di 173 km. Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI -subitoil Giro d'Italia 2021: laè di Filippo Ganna. Era nelle previsioni della vigilia, visto che si correva unametro individuale sulle strade di Torino, in una passerella di 8,6 km con traguardo davanti al battistero della Gran Madre. Il campione del mondo nella specialità, e peraltro piemontese di Verbania, in forza al team Inewo Grenadiers, si è confermato devastante quando si tratta di correre contro il tempo ed ha coperto la distanza in 8'47". Ha preceduto di 10 secondi un altro, Edoardo Affini (team Jumbo-Visma). Sul terzo gradino del podio di giornata il norvegese Tobias Foss, anche lui del team Jumbo-Visma, in ritardo di 13 secondi. Domani seconda tappa, la Stupinigi (Nichelino)-Novara, di 173 km.

