Paola Turani, la dimora da sogno incredibile: “Il nostro futuro” (Di sabato 8 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La splendida modella ed influecer Paola Turani e la sua dimora da sogno acquistata con il marito Riccardo Serpella: sapete di chi era? È una modella ed influecer dall’incredibile successo, Paola Turani, un personaggio molto noto ed amato, nonché dall’incredibile seguito: la splendida dimora da sogno acquistata con il marito Riccardo Serpella. Sapete a chi Leggi su youmovies (Di sabato 8 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La splendida modella ed influecere la suadaacquistata con il marito Riccardo Serpella: sapete di chi era? È una modella ed influecer dall’successo,, un personaggio molto noto ed amato, nonché dall’seguito: la splendidadaacquistata con il marito Riccardo Serpella. Sapete a chi

Advertising

zazoomblog : Sabato Look of the Day: Paola Turani! - #Sabato #Paola #Turani! - Canieuest96 : RT @beaninfea: Raga invece di scandalizzarvi e chiedervi perché GV sia la migliore amica di Paola Turani pensando che solo Paola sia la fal… - Canieuest96 : RT @Dejin90: So che vi affligge la questione Paola Turani e Giulia Valentina ma un vecchio saggio una volta disse: “se sei amica di una str… - FQMagazineit : Paola Turani compra la villa di Vittorio Feltri a Ponteranica: una dimora di lusso di 700 metri quadri – FOTO - LuanaFedele3 : RT @perchetendenza: 'Taola Purani': Perché Paola Turani ha annunciato di essere incinta -