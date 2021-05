Pallanuoto | Euro Cup 2021 | trionfo dello Szolnok ai rigori | show di Nagy

(Di sabato 8 maggio 2021) Non basta all’Orvosi una rimonta clamorosa: l’Cup diva agli ungheresiche si impongono dopo icon una prova maestosa del veterano Viktor. I padroni di casa erano riusciti a recuperare lo svantaggio di tre reti accumulato dopo l’andata, con un super 11-8, ma, dopo il pareggio alla sirena, è stata la lotteria dei, nel quale si è esaltato il portiere magiaro, a decretare i trionfatori del trofeo. ORVOSI-11-11 d.t.r. (2-2, 3-3, 2-2, 4-1; 0-3 ai) and. 11-14 Orvosi: Levai, Sziladi 1, K. Manhercz, Varnai, Salamon 2, E. Csacsovszky 2, Dala, M. Toth 1, Erdelyi 5 (1 rig.), Burian 1, Bundschuh, Harai 1, Devai. All. Dan. Varga: V. ...

Una finale importante, che vale l'accesso all'Euro Cup 2021 - 2022. Alla vigilia, parla l'attaccante siracusano Seby Di Luciano, che torna sul cammino dell'Ortigia nella due giorni di coppa Italia: ' ...Non basta all'Orvosi una rimonta clamorosa: l'Euro Cup di pallanuoto 2021 va agli ungheresi dello Szolnok che si impongono dopo i rigori con una prova maestosa del veterano Viktor Nagy. I padroni di c ...Nemmeno il tempo di archiviare la travagliata e sfortunata Final Four di Coppa Italia, con il podio sfumato ai rigori contro il Telimar, che l'Ortigia è già pronta a partire alla volta di Brescia, dov ...